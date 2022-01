ELEZIONI FEDERALI Elezioni FSGC: lunedì 31 gennaio al Multieventi Scelto un ambiente con capienza ampia per ospitare (salvo rinunce per quarantene) il corpo elettorale

Le 15 società affiliate alla FSGC spediranno lunedì 31 gennaio ore 20.30 nella palestra del Multieventi Sport Domus già bloccata per l'ultimo giorno del primo mese dell'anno, 4 membri del direttivo: il Presidente più 3. 60 aventi diritto, dai quali, occorre sottrarre i non residenti. Se una società ha un Presidente non residente e non cittadino sammarinese, non ha diritto di voto. Ai 60 vanno aggiunti i 9 dell'attuale Consiglio Federale, e altri 6 arrivano dalle associazioni: 2 per i calciatori, 2 per gli allenatori e 2 per gli arbitri. In totale il corpo elettorale è composto da 75 persone, ai quali, come detto, vanno tolti i non residenti e le eventuali defezioni per positività o quarantene, e questo è un periodo ad alto rischio.

Per la prima volta, almeno negli ultimi 40 anni, saranno 3 i candidati alla Presidenza: in rigoroso ordine alfabetico; William Guerra, ex Capitano di Nazionale e San Marino Calcio, attualmente membro dell'Associazione Calciatori; Giampaolo Mazza, CT della Nazionale e allenatore del San Marino Calcio, attualmente Presidente dell'associazione allenatori; Marco Tura, ex arbitro internazionale e attuale Presidente della Federcalcio. Risulta eletto alla prima votazione chi raggiunge i due terzi dei voti validi. Qualora non si abbia l’esito sopra previsto, dalla seconda votazione in poi risulta eletto chi raggiunge il cinquanta per cento più uno dei voti validi tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alla prima votazione. In caso di parità di voto fra due candidati si procederà con i ballottaggi.

A 20 giorni dal voto non risultano altisonanti campagne elettorali. Per la carica di Consigliere Federale sono in 14 i candidati di questi 8 faranno parte del nuovo Consiglio Federale e sono: Luca Albani; Gian Luca Angelini, Stefano Bevitori, Flippo Bronzetti, Valeria Canini, Alessando Giaquinto, Simone Grana, William Guerra, Jessica Guidi, Giampaolo Mazza, Paolo Nanni, Corrado Selva, Luigi Zafferani, Lino Zucchi. Lunedì 31 gennaio conosceremo il nuovo governo del calcio.

