NATIONS LEAGUE Elia Benedettini: "Dopo oltre un anno tornare in campo è stato difficile" La partita contro Gibilterra ha segnato il rientro tra i pali dell'estremo difensore dopo il brutto infortunio.

Tra i pali il rientro di Elia Benedettini a distanza di oltre un anno dall'infortunio. Il portiere biancoazzurro non nega le difficoltà del ritorno in campo in gare ufficiali. Nel video l'intervista



