Elia Benedettini: “Ho fatto una scelta di vita”

Lo abbiamo sentito telefonicamente perchè in questo momento è impegnato nel secondo gol più bello della sua vita, quello di diventare padre bis. Elia Benedettini ha stupito un po' tutti con la scelta di passare dalla Serie C al Cailungo. Tante categorie di differenza perchè? “Qualche contatto per poter giocare in Serie D o in Eccellenza c'è stato. Ho parlato anche con il Victor ma per stare vicino alla mia famiglia e cominciare un'altra vita anche dal punto di vista lavorativo, avevo bisogno di staccare con tutto quello che riguarda il calcio professionistico. Se dovevo – continua Benedettini- proseguire a fare calcio professionistico avrei scelto di restare più in alto possibile. Gli ibridi non mi interessano e volevo cambiare vita” Elia Benedettini ha contattato il CT della Nazionale Fabrizio Costantini per comunicargli la sua scelta. “ La Nazionale – aggiunge Benedettini” è il mio grande amore, e se non ho smesso del tutto è proprio per continuare a giocare con la maglia biancoazzurra. Chiaro poi le scelte le fa il CT che con me è sempre stato molto corretto” Il 27enne non ha mai giocato nell'interno, eccezione i primi calci, il portiere ha sempre giocato fuori: Cesena, Pianese, Novara e ancora Cesena, considerando che si tratta assolutamente di un top player per il campionato sammarinese perchè il Cailungo e non squadre di primo piano come quelle abituate a giocare per vincere?. “ Ho parlato con il Tre Penne in maniera leggera ma loro puntato su Migani, poi sono andato a colloquio con la Libertas ma non mi hanno convinto, ho scelto il Cailungo perchè per me è molto stimolante giocare contro le big, e ribaltare i pronostici. Una piccola che vuole diventare grande. Non nego – conclude il portiere- che è stato decisivo, in questa scelta, anche il mio ex compagno di squadra in under 21 Juri Biordi con il quale ho un rapporto di grande amicizia”.