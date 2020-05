NAZIONALE Elia Benedettini: "L'emergenza sanitaria ha posticipato il mio rientro. Il mio obiettivo e l'inizio della Nations League di settembre" Il portiere della Nazionale e del Novara era quasi pronto al rientro in campo dopo il brutto infortunio al ginocchio

Era quasi pronto per il rientro in squadra il portiere del Novara e della Nazionale: Elia Benedettini dopo un'intervento al crociato. L'emergenza sanitaria ha bloccato un po' tutto, ma il calciatore sammarinese si propone come obiettivo di rientrare per il girone di Nations League che comincerà a settembre.

Sentiamo Elia Benedettini in collegamento skype

I più letti della settimana: