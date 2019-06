Elia Benedettini meglio di Luka Modric

Si chiama FedEx Performance Zone e traccia lo stato di forma dei giocatori delle nazionali nelle Qualificazioni Europee. Analizza le statistiche ufficiali dei giocatori attraverso un algoritmo studiato appositamente per creare delle classifiche basate sulle prestazioni. In questa speciale classifica ci sono anche i giocatori della nazionale di San Marino e nella top 100 dei migliori anche Elia Benedettini. Il portiere sammarinese occupa la posizione numero 93 con 596 punti davanti anche al Pallone d'Oro Luka Modric e al tedesco Hummels. Le buone prove dell'estremo della Nazionale del Titano contano anche di 12 parate registrate contro il Kazakhstan. La prestazione di Elia Benedettini in Russia ha raccolto anche il favore dei tifosi avversari con tanto di effetto social. Dopo la partita giocata alla Mordovia Arena, i followers sul profilo Instagram del numero 1 della Nazionale sono diventati quasi 20 mila.