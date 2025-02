CAMPIONATO SAMMARINESE Elia Benedettini: "Penso al totale recupero. Ho parlato con Cevoli è stato un ottimo colloquio" Durante la presentazione della nuova società del Murata ha parlato anche il portiere Elia Benedettini, il quale sta continuando il recupero post infortunio e apre al suo ritorno in Nazionale

"La riabilitazione sta procedendo bene" - ha detto il portiere Elia Benedettini alla presentazione del "nuovo" Murata - "è stato un intervento molto duro, la spalla come mi ha detto il dottor Campi non era messa molto bene, la riabilitazione è più lunga del previsto. Io, che sono caratterialmente molto esuberante, pensavo di riuscire ad accorciare un po' i tempi e rientrare per marzo, però sembra veramente molto dura e punto a rientrare per metà aprile".

Naturalmente avrai anche guardato i tuoi ex compagni della Nazionale centrare un grande obiettivo...

"Hanno fatto qualcosa di clamoroso e impensabile, sono stati veramente molto bravi e gli auguro veramente di continuare così perché stanno facendo qualcosa di veramente importante".

Si sono appena radunati per il prossimo biennio con tanti giovani, pensi ancora alla Nazionale?

"Ci penso sempre, ho tanti ricordi bellissimi dalla nazionale, ammetto di aver avuto un incontro anche con il nuovo CT, di aver avuto un bellissimo incontro e chissà. Adesso pensiamo alla spalla e poi in futuro chissà".

