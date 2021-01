NAZIONALE Elia Benedettini: "Rimini? Valuterò per capire cos'è meglio per me"

Il portiere della Nazionale di San Marino, Elia Benedettini, è in trattativa con il Rimini. Dopo il grave infortunio del 2019 e i problemi della riabilitazione, il numero uno biancazzurro è senza una squadra di club da un anno e mezzo. E' stato protagonista - però - nelle partite della Nazionale tra cui lo storico 0-0 contro Gibilterra al San Marino Stadium. Nel video l'intervista.

