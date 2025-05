Elia Benedettini tentato dal Tre Penne. Matteo Zenoni in Champions con la Virtus

Partiamo da quelle che sono gli annunci ufficiali: Gian Luca Bollini nuovo DS del Tre Penne, Maurizio Di Giuli nuovo DS della Fiorita. Adrian Ricchiuti nuovo tecnico del Pennarossa, Manuel Amati è il nuovo allenatore del Domagnano. Marco Tognacci confermato al San Giovanni, Samuele Buda alla Libertas. La Folgore procede con Oscar Lasagni, conferme anche per Andy Selva allenatore e Fabrizio Castellazzi DS al Cosmos. Diverse richieste dall' Eccellenza per l'ex CT della Nazionale Fabrizio Costantini, il quale dovrebbe restare al Fiorentino anche se c'è ancora un punto interrogativo. Il tecnico per restare, chiede una rosa competitiva, le parti si vedranno a breve. Caos totale a Murata dove Lorenzo Busignani lascerà la presidenza in favore di Lorenzo Bugli. Terminato l'accordo con il DS Denis Casadei, la società bianconera non ha ancora un Direttore Sportivo. Potrebbe rimanere Michele Camillini allenatore, ma tutto è legato alla nomina del DS. Non c'è ancora il nome del sostituto di Adrian Ricchiuti al Faetano. La prossima settimana la fumata bianca per il nuovo tecnico. Presto l'annuncio di Roberto Di Maio nuovo allenatore della San Marino Academy al posto di Matteo Cecchetti. La Juvenes/Dogana annuncerà presto il nome di Riccardo Boldrini nuovo tecnico. La Virtus e il Tre Fiori finaliste di Coppa Titano, ripartiranno rispettivamente da Bizzotto e Girolomoni. Una Virtus che porterà in Champions League il centroavanti del Pennarossa Matteo Zenoni e l'ex Fiorita e Cosmos Riccardo Zulli. Entrambi potrebbero restare in nero/vedere anche il prossimo anno. Il gran colpo della Virtus risponde al nome di Mario Merlonghi, il 37ettenne attaccante ha trascinato la Sammaurese ad un' isperata salvezza. Altra trattativa conclusa alla Virtus quella di Armando Amati. Non partiranno per la Champions per svariati motivi Pecci, Tortori e Piscaglia. Trattative in corso Elia Benedettini al Tre Penne, il portiere sammarinese De Angelis alla Folgore. Diverse richieste anche per il centrocampista sammarinese del Fiorentino Nicolò Chiaruzzi.