Elia Ciacci (Virtus): "Crederci non costa nulla, daremo tutto"

L'intervista a Elia Ciacci (centrocampista Virtus)

Elia Ciacci (centrocampista Virtus): ”Aver già giocato la partita in andata ci può aiutare per quanto riguarda il fatto di averli conosciuti meglio e sappiamo che comunque possiamo fargli male perché anche all'andata abbiamo avuto qualche occasione che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Appunto per questo nella gara di ritorno dovremmo essere più bravi a sfruttare quelle occasioni che riusciremo a costruire".

Recuperare due gol non sarà facile. Qual è l'obiettivo?

“L'obiettivo sicuramente è cercare di ottenere il miglior risultato possibile che è la qualificazione. Quindi cercare di fare almeno due gol di scarto di vantaggio. Per quanto riguarda quello che ci siamo detti nello spogliatoio, abbiamo fatto tutto sommato una buona gara dove siamo rimasti in partita, peccato per il terzo gol che magari ha ampliato un po' il divario rispetto a quello che si è visto nelle occasioni durante la partita. Però non ci preoccupiamo perché nella gara di ritorno daremo tutto”.

C'è la consapevolezza in voi che sono tanti i giocatori anche di categorie nettamente superiori che non hanno la possibilità di giocare queste partite

"Sì, sicuramente è un orgoglio immenso. Proprio perché, appunto come hai detto te, sono partite che non tutti possono vivere, che noi giocando qua a San Marino abbiamo l'opportunità di vivere e di giocare. Poi personalmente, anche riguardo all'esperienza che abbiamo vissuto l'anno scorso, è stata proprio un percorso che ci ha dato enorme consapevolezza e una gioia infinita perché è stato un percorso importante, soprattutto per una squadra sammarinese".







