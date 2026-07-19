BILANCIO COPPE EUROPEE 2026 Eliminate, ma con più certezze: le sammarinesi salutano l’Europa a testa alta Le coppe europee chiudono i battenti per i club sammarinesi, ma il bilancio va ben oltre il semplice verdetto del campo

Tre Fiori in Champions, Virtus e La Fiorita in Conference lasciano le competizioni continentali senza il pass per il turno successivo, ma con la consapevolezza di aver confermato la crescita del movimento calcistico del Titano. Se il risultato finale racconta di tre eliminazioni, le prestazioni dicono molto di più. Le squadre sammarinesi hanno affrontato avversari costruiti con budget, esperienza e ranking nettamente superiori, riuscendo però a rimanere in partita, a creare occasioni e, soprattutto, a dimostrare un’organizzazione tattica che ormai non rappresenta più un’eccezione.

La Virtus ha lasciato l’impressione più significativa. Contro i georgiani del Dila Gori ha saputo giocarsela senza timori reverenziali, sfiorando un’impresa che avrebbe avuto un peso storico. Un’eliminazione maturata tra rimpianti e orgoglio, che conferma come il club nero/verde abbia ormai acquisito una dimensione europea. Il gran gol di Ciacci è arrivato troppo tardi.

Qualcosa di più ci si poteva attendere dalla Fiorita, che all'andata aveva saputo quanto meno contenere. Al San Marino Stadium nella gara di ritorno è crollata anche e soprattutto per errori, come li ha definiti il tecnico Stefano Ceci, banali. I lussemburghesi hanno stra meritato la qualificazione.

Il Tre Fiori, dal canto suo, ha lottato fino all’ultimo, confermando quello spirito combattivo che da anni caratterizza le sue campagne europee. Anche in questo caso l’eliminazione non cancella una prestazione dignitosa e una competitività che testimonia il costante miglioramento del club. Ed ora il percorso continua con i giallo/blu di scena in Conference League 6 e 13 agosto, avversario ancora da definire.

Resta certamente il rammarico per un turno che avrebbe potuto regalare un risultato storico e preziosi punti nel ranking UEFA. I club sammarinesi escono dall’Europa, ma lo fanno con una certezza in più: il divario con molte realtà del continente non è più incolmabile. E questo, forse, è il successo più importante.

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