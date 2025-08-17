Elisa Zilli alla San Marino Academy.

Elisa Zilli, classe 2005, difensore, è una nuova giocatrice della San Marino Academy. Arriva dal Parma con la formula del prestito. La San Marino Academy debutterà in campionato a Brescia domenica 7 settembre.
