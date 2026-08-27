DOPING Elude controllo antidoping, calciatore squalificato quattro anni Il difensore Enrico Mantovani, ex Libertas, lo ha saltato dopo la gara contro la Juvenes Dogana nell'aprile 2026. Claudio Muccioli, Presidente Nado: "Comportamento dell'atleta è stato particolarmente indegno"

Elude controllo antidoping, calciatore squalificato quattro anni.

Il difensore Enrico Mantovani, la scorsa stagione alla Libertas, è stato squalificato per quattro anni per aver saltato un controllo antidoping. Lo comunica l'Organizzazione nazionale antidoping San Marino, riportando un episodio accaduto il 29 aprile scorso, quando il calciatore si è rifiutato di sottoporsi al controllo dopo la partita con la Juvenes Dogana. A lui è stata applicata la sanzione più severa, con squalifica che andrà dal 30 aprile 2026 al 29 aprile 2030.

"In base all'articolo 10.3.1 del regolamento antidoping del Nado, che prevede sanzioni per le violazioni dell'articolo 2.3 (eludere, rifiutarsi o omettere di sottoporsi al prelievo di campioni biologici), l'Autorità per la Gestione dei Risultati, dopo un'attenta valutazione dei fatti, ha disposto l'applicazione della sanzione più severa", si legge nel comunicato dell'organizzazione.

Claudio Muccioli, presidente del NADO, aggiunge: "La sanzione applicata è stata fra le più alte previste, in quanto il comportamento dell'atleta è stato particolarmente indegno, al punto da applicare tutte le aggravanti del caso. Aver cercato di eludere il controllo antidoping senza un giustificato motivo è stato un comportamento inqualificabile e, proprio per questo, l’Autorità per la Gestione dei Risultati ha applicato una sanzione esemplare”.

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