Emozioni, imprese, sogni e polemiche: per la Virtus è già futuro

di Roberto Chiesa
31 ago 2025

Le prime piogge si son portate via l'estate, ma ad Acquaviva quella del 2025 non finirà mai. E' stata calda e concitata, quella della Virtus Mania, quella nella quale "...non succede, ma se succede..." e ad un certo punto non solo è successo, ma è sembrato quasi normale fosse così.

La favola è cominciata in Champions, contro lo Zrinjski. Due sconfitte dimensionate, un gol segnato nella gara di ritorno e la sensazione diffusa che non si potesse fare molto più di così. Niente di più sbagliato, perché l'ingresso in Conference, nato come premio di consolazione, ha invece esaltato i neroverdi che hanno scritto e riscritto la storia del club. Contro i moldavi del Milsami dopo la sconfitta di misura all'andata, la notte che dava il benvenuto ad un ferragosto infuocato è diventata la notte della magia. Della rimonta, del tripudio. Milsami distrutto e per la prima volta un club sammarinese va a giocarsi il playoff di qualificazione. 

Un viaggio infinto in Islanda, carico di sogni che nemmeno i venti del nord sono riusciti a raffreddare. Sconfitta per 2-1 e un ritorno apertissimo contro un Breidablik forte e decisamente favorito, ma poi chissà. Chissà perché non era dato sapere quello che sarebbe successo e cioè trovarsi 1-1 in rimonta e poi sbattere contro un arbitro che non solo incappa nella peggior serata possibile, ma quando sbaglia e lo fa spesso, sbaglia sempre dalla stessa parte. A spegnere il sogno della Virtus sono gli islandesi che forse lo avrebbero fatto anche senza la mano terza che ha porto loro l'estintore.

E comunque è ora di tuffarsi nuovamente nel campionato con quel misto di orgoglio, emozione e rimpianto che sa tanto di appuntamento all'anno prossimo. 





