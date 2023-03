FUTSAL Ennesima nomina europea per l'arbitro Daniele D’Adamo

Altra nomina per Daniele D’Adamo in campo europeo. Il fischietto sammarinese dell’ASA è stato infatti designato quale secondo arbitro per la sfida in programma tra Bosnia e Repubblica Ceca che si giocherà allo Sports Hall East Sarajevo. La gara è valevole per il gruppo 3 di qualificazione ai Mondiali di Futsal 2024 che svolgeranno in Slovenia. D’Adamo sarà il fischietto insieme agli arbitri italiani Chiara Perona e Martina Piccolo.

Esperienza internazionale anche per il delegato UEFA Massimo Nanni, che ha assistito lo scorso 3 marzo alla sfida tra Montenegro e Slovenia, gara sempre facente parte le qualificazioni ai Mondiali di Futsal 2024. La partita, giocata al Verde Complex della capitale montenegrina, ha visto gli sloveni imporsi per 4-1 sui padroni di casa.

