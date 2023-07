Ermanno Zonzini nuovo responsabile della scuola calcio del Cailungo Sp

Ermanno Zonzini torna a Cailungo nella figura di Direttore Generale della Scuola Calcio sp Cailungo. Un tassello importante per la Società, un Responsabile per tutto il settore giovanile che guiderà tutto l'enturage, staff allenatori e che potrà sicuramente gestire al meglio le nuove stagioni della Scuola Calcio sp Cailungo. Il prossimo appuntamento al Piccolo Maracana, di Cailungo, 28-29-30 agosto con gli Open Day gratuiti a cui tutti i bambini e bambine possono partecipare, conoscerlo e conoscere tutto lo staff al completo che li accompagneranno per la prossima stagione del settore giovanile.

