Esclusiva RTV: le prime immagini di Cristian Zaccardo con il Tre Fiori

In esclusiva le prime immagini di allenamento di Cristian Zaccardo con il Tre Fiori. Il difensore, campione del mondo con l'Italia ai mondiali del 2006 in Germania, si è aggregato al nuovo club per preparare la semifinale di Coppa Titano di domenica contro la Libertas. Proprio la sfida in Coppa rappresenterà il debutto nel calcio sammarinese per l'ex giocatore di Palermo, Parma e Milan. La squadra del Castello di Fiorentino presenterà il nuovo calciatore sabato mattina alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Titano, partita in programma ad Acquaviva alle 15 di domenica. La vittoria al mondiale 2006 con l'Italia è stato il punto più alto della carriera del nuovo calciatore del Tre Fiori, che ha vinto anche un Europeo under 21 nel 2004, l'ultimo vinto dagli azzurrini, e una Bundeslinga con la maglia del Wolfsburg nel 2009. Nella passata stagione Zaccardo ha vestito la maglia dell'Hamrun Spartans nel campionato maltese.