Esordio in Champions per Chiara Beccari

Qualche giorno fa il debutto in serie A contro il Pomigliano, ieri l'esordio in Women's Champions League. Per la sammarinese Chiara Beccari è una settimana da incorniciare. La giovane attaccante della Juventus, classe 2004, è entrato nel recupero della partita tra le bianconere e la squadra albanese del Vllaznia. La Juventus ha vinto la gara di andata del secondo turno di qualificazione per 2-0. Al 92' minuto Chiara Beccari è subentrata al posto di Cristiana Girelli, registrando così l'esordio in Champions League e diventando la prima calciatrice sammarinese a esordire nella massima competizione europea per club.