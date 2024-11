Esordio vincente per la NAT San Marino, Ungheria ko 3-2

La NAT San Marino inizia con una vittoria. La squadra del ct Luigi Bizzotto supera per 3-2 contro l'Ungheria nella gara d'esordio del girone intermedio della Coppa delle Regioni. Per i Titani i gol sono di Pancotti, Lisi e Benincasa.

Buona la prima per disinvoltura, intensità e anche un pizzico di malizia nel finale quando subito il secondo gol, i biancoazzurri congelano e non permettono alla rappresentativa di osare nel recupero. Ma andiamo con ordine.

Uno dei più tecnici tra i 22 in campo è certamente il numero 7 ungherese David Laczkò. De Angelis allunga in angolo. San Marino si fa notare con la conclusione da fuori area, in serie: Benincasa; Merli e Pancotti. Corre dei rischi Diego Moretti quando Horwath prima lo anticipa ma il pallonetto risulta alto, poi lo stesso difensore lo aggancia in area ma per il Direttore di Gara è tutto regolare.

Pericoloso Samuel Pancotti, il suo cross teso sfila davanti al portiere Szabò. La squadra di Bizzotto gioca bene, ma incassa senza segnali il gol dello svantaggio su palla inattiva. Sul secondo palo si fa trovare pronto per la deviazione in porta Lehota.

Splendido per costruzione il gol del pareggio. Merli, tra i migliori, agevola il grandissimo movimento di Pancotti, l'attaccante della Folgore riceve e scarica in porta. Prima Bernardi poi Benincasa chiedono l'intervento dell'arbitro per l'eventuale calcio di rigore. In entrambi i casi l'islandese Thorarisson non si scompone, adottando lo stesso metro di giudizio.

Altra occasione prima dell'intervallo per San Marino con Benincasa che di testa colpisce la traversa. Ad inizio ripresa ci prova Davide Merli, blocca Szabò, che poco dopo deve respingere anche la conclusione di Bernardi.

In due minuti la NAT San Marino assesta un uno – due terrificante con Kevin Lisi di testa su servizio preciso di Michael Parma. Dopo 120 secondi Benincasa per il tris. Partita indirizzata ma chiusa perchè nel finale c'è da vedere il gol da vedere e rivedere di Laczko, tecnica e potenza per lui. Ma non basta perchè San Marino nel recupero congela e non permette il forcing ungherese.

