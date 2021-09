Esordio vincente per Tre Penne, San Giovanni e Pennarossa

Comincia in scioltezza il Tre Penne, che ci mette una frazione di gioco per aver ragione della Virtus. 2-0 con doppio assist di Righini, il primo dalla bandierina per il colpo di testa vincente di Pieri. Il secondo invece è una scodellata morbida sulla quale la difesa si perde in area Badalassi, capocannoniere uscente e subito letale anche in maglia biancazzurra: stop, acrobazia e il resto sono applausi.







Partenza ancor più decisa per il Sangiovanni, travolgente nel 4-0 sulla Juvenes/Dogana. Il vantaggio nel primo tempo, con Mema che ringrazia l'involontaria spizzata di Rossi su un lancio dalle retrovie, s'invola e colpisce in incrociata. Il resto nella ripresa: Rossi è ancora versione fuoco amico nel deviare nella sua porta un corner da sinistra per l'autorete del raddoppio. E subito dopo raddoppio – personale – anche per Mema: Conti scambia con Magnani e imbuca dalla mancina, col centravanti chiamato a un comodo tocco ravvicinato. A sigillare una partita già chiusa ci pensa il diagonale di De Biagi, inseritosi in area su imbeccata di Marigliano.

Col minimo sforzo invece il successo del Pennarossa sul Faetano: Zago per Righi che salta Tomassoni e poi, sentendo il contatto col braccio del difensore, va a terra. Rigore e Tiboni sul dischetto per l'1-0 definitivo, coi gialloblu che finiscono in 9 per le espulsioni dello stesso Tomassoni e di Cavalieri.