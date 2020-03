ESPORTS eSports, Taddei: "La tensione ha giocato brutti scherzi, al ritorno possiamo fare bene"

La Nazionale eSports di San Marino ha chiuso con 3 punti il girone d'andata delle Qualificazioni ad Euro 2020 sul noto videogame calcistico "eFootball PES 2020". Per i biancazzurri un successo contro l'Irlanda e alcune sconfitte di misura, soprattutto contro Svezia e Danimarca. Giuseppe Taddei, uno dei due player assieme ad Andrea Solito, ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver partecipato a questo torneo e per aver rappresentato San Marino. "E' stata una bellissima esperienza" - ha detto Taddei - "abbiamo avuto sfortuna ma al ritorno cercheremo di ribaltare alcune partite che sono alla nostra portata".

Nel video l'intervista a Giuseppe Taddei, player della Nazionale eSports di San Marino.

