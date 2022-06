NATIONS LEAGUE Estonia - San Marino in diretta su RTV Sport giovedì 2 giugno dalle 17:50 Al termine della gara il post partita per rivedere tutte le azioni principali della sfida di Tallinn

Torna la Nazionale di San Marino con la prima partita della Nations League. In diretta su RTV Sport la telecronaca di Estonia - San Marino dalle 17:50 canale 93 del digitale terrestre in esclusiva per il territorio sammarinese, anche in streaming sul sito https://www.sanmarinortv.sm/programmi/web-tv-sport.

Al termine della partita, sempre in diretta su RTVSport, l'approfondimento per rivedere le azioni principali della sfida di Tallinn.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: