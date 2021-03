FUTSAL Euro 2022: seconda designazione per D’Adamo

Dopo la sfida tra Moldavia e Grecia di Ciorescu, in un palazzetto nel quale si è misurata anche la Nazionale di Futsal nel gennaio 2015, Daniele D’Adamo è stato designato per un’altra gara del Group Stage di UEFA Futsal Euro 2022. Stavolta la destinazione dell’arbitro internazionale di San Marino non è il Mar Nero, piuttosto il Mar Caspio. D’Adamo dirigerà infatti questa sera l’incontro tra Azerbaijan e Moldavia, ritrovando così la nazionale di Vladimir Vusatii. Fischio d’inizio previsto per le ore 16:00 al Palace of Sport di Baku. Insieme a D’Adamo – che svolgerà il ruolo di secondo arbitro – anche il collega azero Ali Jabayilov e l’italiano Giulio Colombin di Bassano del Grappa, al debutto assoluto in campo internazionale e che assumerà l’incarico di primo arbitro.

