Sorteggiati i gironi di qualificazione agli Europei 2023 sia per la Nazionale Under 19 che per quella Under 17. I primi voleranno in Macedonia del Nord dal 17 al 23 novembre 2022 per affrontare i padroni di casa, la Norvegia e la Serbia. Sarà di scena in Bulgaria, invece, l'Under 17 assieme a Turchia, Svizzera e la stessa Bulgaria. Mini torneo che si disputerà dal 13 al 19 ottobre. In entrambi i casi si qualificano le prime due classificate di ogni raggruppamento.