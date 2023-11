EURO 2024 Euro 2024, Costantini: "Il gruppo la nostra forza, felice per Berardi. In Nations League da protagonisti" Soddisfatto il ct sammarinese per la terza prova positiva dei biancoazzurri, che nella prossima edizione della Nations League puntano al risultato.

Terzo gol consecutivo per San Marino, che conferma il suo ottimo momento e fa ben sperare per la prossima edizione della Nations League, come conferma il ct Fabrizio Costantini.

Nel video l'intervista

