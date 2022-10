EUROPEAN QUALIFIERS Euro 2024: debutto allo Stadium con l'Irlanda del Nord il 23 marzo La Danimarca sarà a San Marino il 17 ottobre, chiusura in casa contro la Finlandia il 20 novembre.

Dopo la definizione dei gironi, ufficializzato anche il calendario delle qualificazioni a Euro2024. San Marino esordirà in casa contro l'Irlanda del Nord il 23 marzo alle 20:45. La prima trasferta tre giorni più tardi, domenica 26 marzo in casa della Slovenia. A giugno l'impegno in casa con il Kazakistan venerdì 16, mentre lunedì 19 in Finlandia.

Dopo la sosta estiva si tornerà in campo il 7 settembre in Danimarca per chiudere il girone di andata. Tre giorni dopo, la prima di ritorno contro la Slovenia (10 settembre). A ottobre la trasferta in Irlanda del Nord (14 ottobre, ore 15) e la sfida in casa con la Danimarca (17 ottobre). La chiusura del girone nel doppio impegno di novembre, in Kazakistan il 17 novembre (ore 16) e la Finlandia in casa il 20 novembre.

