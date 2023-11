EURO 2024 Euro 2024, Filippo Berardi: "Due gol con San Marino è un bel traguardo, spero di farne altri" L'attaccante del Cosmos è entrato nel corso della partita contro la Finlandia procurandosi e poi trasformando il calcio di rigore, che ha permesso di stabilire il record di tre gare di fila con gol.

Nel dopo partita grande soddisfazione per Filippo Berardi autore del gol di San Marino contro la Finlandia: "Sono contento, è un po' che mancavo in Nazionale, quindi sono sicuramente contento di aver fatto questo gol, in più tre partite consecutive in gol San Marino non era mai riuscito, quindi è un record che fa piacere. Stiamo crescendo molto, ci stiamo togliendo delle soddisfazioni".

Nel video l'intervista

