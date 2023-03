Euro 2024, in vendita i biglietti di San Marino-Irlanda del Nord

È possibile acquistare i biglietti per il debutto casalingo di San Marino contro l'Irlanda del Nord del prossimo 23 marzo al San Marino Stadium.

Disponibili diverse tipologie di biglietto:

TRIBUNA NORD

Categoria 1

INTERO: 30 euro

RIDOTTO*: 15 euro

DISABILI**: 15 euro

Categoria 2

INTERO: 25 euro

RIDOTTO*: 10 euro

DISABILI**: 10 euro





TRIBUNA SUD

Categoria 3 (scoperta)

INTERO: 20 euro





La formula per l’acquisto dei tagliandi prevede le modalità classiche: online o nei punti vendita. Per la versione digitale, è sufficiente rivolgersi al sito di Viva Ticket e fornire i dati richiesti. Fisicamente, invece, ci si potrà rivolgere presso i punti vendita autorizzati Viva Ticket, come presso la Segreteria Federale della FSGC (dal lunedì al venerdì, 10:00-12:00 e 16:00-18:30). Termine ultimo per acquistare il biglietto secondo queste modalità è il giorno gara, 23 marzo 2023 alle ore 12:00. Dopodiché sarà possibile rivolgersi esclusivamente alla biglietteria del San Marino Stadium, dalle ore 19:15 del giorno gara.





*La riduzione del biglietto si applica per ragazzi e ragazze che non abbiano ancora compiuto 12 anni.

**Per il pubblico disabile si rammenta che – se necessaria la presenza di un accompagnatore – quest’ultimo potrà accedere gratuita- mente all’impianto insieme all’assistito. Al fine di garantire la più corretta e funzionale accoglienza per i tifosi portatori di handicap, se interessati, si invita ad inviare una e-mail a slo@fsgc.sm, anticipando l’interesse all’acquisto di un biglietto con almeno due giorni lavo- rativi di anticipo rispetto alla gara.