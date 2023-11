NAZIONALE Euro 2024: Kazakistan - San Marino 3-1. Gol di Simone Franciosi

Il 17 novembre porta bene alla Nazionale di San Marino. 30 anni dopo Gualtieri all’Inghilterra, i Titani segnano il gol numero 30 della loro storia con Simone Franciosi. Tutto questo non basta però, perché il Kazakistan vince 3-1 all’Astana Arena e tiene aperte le speranze di qualificazione. Un primo tempo ben giocato dai biancazzurri - senza timori reverenziali - che però subiscono gol al secondo tiro in porta, quello di Chesnokov al 19’, arrivato dopo la prima respinta di Elia Benedettini. Brutte tegole per il CT Costantini quando sia Nanni che Di Maio sono costretti ad uscire per infortunio. A inizio ripresa il 2-0 kazako, sempre ad opera Chesnokov che sigla la doppietta personale con un altro gran gol. Ma San Marino ha il merito sempre di rimanere nel match e questo viene ripagato al minuto numero 60: sugli sviluppi di un calcio di punizione la sfera prima sbatte sul palo e il più lesto di tutti é Simone Franciosi che, entrato nell’intervallo, ribadisce in rete per il 2-1. Nella partita numero 200 della sua storia, San Marino trova il secondo gol consecutivo dopo quello con la Danimarca. Nel finale il Kazakistan prima si difende e poi - con Mularoni a terra da quasi un minuto - si guadagna un calcio di rigore. Aimberov trasforma per il definitivo 3-1: resta però la grandissima prestazione.

