NAZIONALE Euro 2024, si parte: è la vigilia di San Marino-Irlanda del Nord Domani sera al San Marino Stadium, ore 20.45, la Nazionale fa il suo esordio nelle qualificazioni ad Euro 2024 contro l'Irlanda del Nord. Oggi in programma rifinitura e conferenza stampa, il CT Costantini dovrà scegliere i 23 convocati.

Dopo un 2022 passato tra amichevoli e Nations League, la Nazionale di San Marino torna in campo per quelli che storicamente sono stati e saranno gli impegni più complicati: le qualificazioni a Mondiali ed Europei. Si riparte proprio da quest'ultimi, ci si gioca la partecipazione ad Euro 2024. Un girone complicato per i Titani che non hanno una vera e propria big – anche se la Danimarca, per esempio, è stata semifinalista dell'ultimo Europeo – ma nemmeno un avversario abbordabile, come lo era stato Andorra nell'ultimo raggruppamento per le qualificazioni a Qatar 2022. Il Gruppo H - oltre ai già citati scandinavi - vede anche la presenza di Finlandia, Kazakistan, Slovenia e Irlanda del Nord.

Queste saranno i primi due avversari dei biancazzurri, a partire dai britannici che in panchina hanno richiamato Micheal O'Neill, eroe ed artefice della prima storica partecipazione dell'Armata bianco-verde ad Euro 2016. Un avversario da non sottovalutare, quindi, per i ragazzi del CT Fabrizio Costantini che si stanno preparando al meglio. Si parte domani sera dal San Marino Stadium – ore 20.45 – prima della trasferta a Lubiana contro la Slovenia in programma domenica nel tardo pomeriggio, alle 18.

Ieri sera uno degli ultimi allenamenti con vista Irlanda del Nord sul campo di Dogana, oggi alle 19.15 la rifinitura ufficiale sul terreno di gioco dello Stadium. Ancora qualche dubbio per Costantini, a partire dai convocati: dei 26 chiamati dal commissario tecnico ne rimarranno fuori 3, per arrivare ai "canonici" 23. Scelte difficili ma stimolanti per una Nazionale che può ora contare sull'esperienza di Roberto Di Maio ma anche sull'esuberanza dei giovani, Lazzari su tutti. Senza dimenticare, ovviamente, i due “pro” Fabbri e Nanni. Torna, nell'elenco dei convocati, anche Filippo Berardi che l'ultima partita ufficiale con i biancazzurri l'aveva giocata addirittura a marzo 2021 contro l'Albania.

