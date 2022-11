FUTSAL Euro U19: San Marino se la giocherà in trasferta con Montenegro e Gibilterra

Sono stati effettuati all’ora di pranzo i sorteggi relativi al Preliminary Round e al Main Round dell’Europeo di futsal Under 19, giunto alla sua terza edizione. Come da tradizione pre-Covid, il Turno Preliminare tornerà a disputarsi a gennaio. Saranno tre i gironi – per un totale di dieci squadre – che metteranno in palio altrettanti pass per il Main Round, questo calendarizzato nel mese di marzo. San Marino – reduce dall’impresa storico del novembre 2021, quando ottenne la sua prima vittoria nel match contro l’Estonia – inizierà ancora una volta dal Preliminary Round. La grande novità per i Biancoazzurrini, rispetto alle due edizioni precedenti, è rappresentata dal fatto di giocare per la prima volta fuori casa. Sarà infatti Gibilterra ad ospitare – dal 17 al 22 gennaio - gli incontri del Gruppo B, quello di cui farà parte, oltre a Gibilterra e San Marino, anche Montenegro. Dunque un raggruppamento di tre squadre, tutte appartenenti a Piccoli Stati d’Europa, dove soltanto la migliore potrà strappare il ticket per accedere al secondo step delle qualificazioni. Lo stesso vale per l’altro girone a tre squadre – quello composto da Nord Macedonia, Kosovo e dalla debuttante Germania – e per quello a quattro squadre, costituito da Inghilterra, Lituania, Estonia e da un’altra debuttante come Malta. La vincitrice del Gruppo B – quello di San Marino – accederà al Gruppo 2 del Main Round, dove già sono sistemate Ucraina, Romania e Serbia, Paese ospitante. A questa altezza del torneo, 28 squadre – compresa la Spagna, vincitrice delle prime due edizioni – si daranno battaglia per raggiungere alle fasi finali la Croazia, padrona di casa del terzo ed ultimo step che incoronerà la formazione più forte del Continente. E sarà la cittadina di Poreč, ben nota al futsal di San Marino, ad ospitare le fasi finali dell’Europeo.

