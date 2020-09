UNDER 21 Euro U21: San Marino - Grecia in diretta su RTV

Questa sera torna in campo la Nazionale Under 21 di Fabrizio Costantini. Dopo il 6-0 con la Repubblica Ceca, i biancazzurrini saranno di scena alle 20.30 al San Marino Stadium contro la Grecia, seconda forza del Gruppo 4. La partita sarà trasmessa in diretta da San Marino RTV sui canali 73, 93 e 573 (HD) e in streaming web sul nostro sito con la telecronaca di Roberto Chiesa ed Alessandro Ciacci.



