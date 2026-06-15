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Euro Under 19: sorteggiato il Round 2 dell’edizione 2026-27

Si sono svolti in mattinata a Nyon i sorteggi riguardanti il Round 2 di Qualificazioni agli Europei Under 19 del 2027, la cui fase finale sarà ospitata in Cechia.

15 giu 2026
©FSGC
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San Marino, è stato sorteggiato insieme a Bosnia ed Erzegovina, Danimarca e Georgia. Ancora da stabilire la sede del minitorneo che si svolgerà il prossimo autunno: sarà necessario attendere giovedì 18 giugno per conoscere l’esito del sorteggio, operato da UEFA, che individuerà la Federcalcio ospitante il Gruppo B2. Successivamente, sarà determinato anche il periodo nel quale disputare gli incontri che – in ogni caso – dovranno essere completati entro il 17 novembre. Sul piatto, l’opportunità di centrare la promozione alla Lega A per il Round 3 di primavera 2027. Sorteggio tutt’altro che comodo per i Biancazzurrini, che hanno pescato la migliore tra le squadre in seconda fascia (Danimarca) e la seconda, per rendimento, di quelle afferenti alla terza fascia (Georgia).




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