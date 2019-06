Euro Under 21: sold out i biglietti del San Marino Stadium per Croazia - Romania

Questa sera l'Italia debutterà contro la Spagna nell'Europeo under 21 ospitato tra Italia e San Marino. Sul Titano saranno tre le gare, si parte martedì con la sfida tra Croazia e Romania. Sold out i biglietti per la prima partita con calcio d'inizio alle ore 18:30. Ancora in vendita i tagliandi per le due partite successive. Venerdì 21 giugno alle ore 21 al San Marino Stadium scenderanno in campo Croazia e Francia. L'ultima sfida sarà quella tra Croazia e Inghilterra in programma lunedì 24 giugno alle ore 21. Decisamente visibile la campagna promozionale dell'evento da Piazza della Libertà fino al confine di Stato per promuovere le partite ospite sul Titano. Messaggi pubblicitari dell'Europeo anche sulla funivia e sui mezzi pubblici, così come alla rotonda di Serravalle che porta allo San Marino Stadium.