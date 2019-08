Euro2020, i preconvocati di San Marino per Belgio e Cipro

Il CT Franco Varrella ha diramato l'elenco dei 24 preconvocati per il doppio impegno di qualificazione a Euro2020 contro il Belgio - per quello che sarà il testacoda del ranking - e Cipro: le partite sono in programma al San Marino Stadium il 6 e il 9 settembre. Presenti anche i tre professionisti Filippo Berardi, Nicola Nanni ed Elia Benedettini.





I 24 PRECONVOCATI

Portieri: E. Benedettini, S. Benedettini, Zavoli

Difensori: Ma. Battistini, Brolli, D'Addario, Grandoni, Palazzi, Simoncini, F. Vitaioli

Centrocampisti: Censoni, A. Gasperoni, Giardi, A. Golinucci, E. Golinucci, Lunadei, Mularoni, F. Tomassini, Zonzini

Attaccanti: Berardi, Ceccaroli, Hirsch, Nanni, M. Vitaioli