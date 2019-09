Euro2020: San Marino - Cipro 0-4

Passo indietro per i ragazzi di Franco Varrella, che contro il Belgio avevano ben figurato. Gol subito di Kousoulos lasciato solo in mezzo all'area, che si toglierà anche la soddisfazione della doppietta con un gol nella ripresa. Il 2-0 mette la fine a una partita che non è mai stata in discussione: troppo Cipro per un San Marino stravolto rispetto a tre giorni fa. Peccato per l'errore di Benedettini, che va a macchiare una prestazione comunque sufficiente. Il secondo tempo è una fotocopia del primo, coi biancazzurri che non riescono a reagire e crollano 4-0, coi gol del già citato Kousolos e di Artymatas, a firmare il 4-0 finale. San Marino d nuovo in campo il 10 ottobre contro il Belgio, in trasferta.





RISULTATO FINALE: SAN MARINO 0 - 4 CIPRO

92' - Fine della partita

90' - 2 minuti di recupero

84' - Tiro da fuori area di Georgiou, Benedettini si salva in corner

77' - San Marino prova a farsi vedere in avanti. Palla lunga per Hirsch che viene però anticipato dal portiere

76' - Cipro non accenna a fermarsi. Sotiriou prova a togliersi la soddisfazione del gol, San Marino si salva in angolo

74' - 4-0 CIPRO! Su corner di Georgiou, Artymatas insacca di testa il quarto gol

73' - Cambio per Cipro. Entra Kastanos, esce Pittas

73' - 3-0 CIPRO! Punizione di Georgiou che si stampa sulla traversa. Sulla palla vagante si avventa Kousoulos che firma la doppietta

72' - Azione persona del terzino sinistro Nicholas Ioannou: VItaioli lo atterra al limite dell'area. Cartellino giallo

66' - Punizione per Cipro: Benedettini respinge di pugno

662 spettatori presenti al San Marino Stadium

61' - Cambio anche per Cipro: fuori Špoljarić, dentro M. Ioannou

61' - Triplo cambio per San Marino. Entrano Nanni, Hirsch e Cevoli, escono Vitaioli, Gasperoni e Tomassini

57' - Pittas entra in area e conclude, Benedettini risponde di piede

54' - Primi movimenti sulla panchina di San Marino: si scaldano Nanni e Hirsch

52' - Corner per Cipro, la difesa allontana

49' - Cross nell'area di San Marino. Berrettini blocca

Nessun cambio per San Marino

Cambio per Cipro: fuori Papoulis, dentro Georgiou

Inizia il secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO: SAN MARINO - CIPRO 0-1 (2' Kouloulos)

Finisce il primo tempo. Cipro avanti 2-0. San Marino punito su due azioni da calcio d'angolo. Nonostante l'errore prova positiva di Simone Benedettini, ce ha negato per almeno due volte il gol agli avversari. Approccio dei biancazzurri completamente diverso rispetto alla prova col Belgio, nessuna occasione pericolosa di stampo sammarinese

45' - Un minuto di recupero

38' - 2-0 CIPRO! Su calcio d'angolo la palla arriva a Papoulis che colpisce dal limite: infortunio di Benedettini che si lascia passare il pallone sotto le gambe

37' - Bella chiusura di Grandoni su Pittas, che copre l'uscita di Benedettini

35' - Continua l'assalto cipriota, San Marino soffre ma riesce a non crollare

29' - Possesso palla di Cipro che continua a cercare l'affondo vincente: passaggio per Sotiriou che però non riesce ad arrivare sul pallone. La difesa allontana

23' - ANCORA BENEDETTINI RISPONDE PRESENTE! Imbucata per Sotiriou che si fa ipnotizzare dal portiere biancazzurro. Palla in corner

20' - OCCASIONE PER CIPRO! Cross in area di rigore per Papoulis che tutto solo non ci arriva per poco

11' - Grande risposta di Benedettini su tiro di Sotiriou, nonostante la visuale coperta riesce d'istinto a parare la conclusione avversaria

6' - Cipro arrembante, San Marino sotto pressione

2' - GOL DI CIPRO! Subito in vantaggio i ciprioti. Su calcio d'angolo in mischia Kousoulos trova la porta e porta subito i suoi in vantaggio. San Marino deve subito inseguire

1' - Si comincia

San Marino in maglia bianca, Cipro in maglia azzurra

Suonano gli inni nazionali.

Ingresso in campo delle due formazioni.

Una buona serata dal San Marino Stadium. Alle 20.45 il fischio d'inizio di San Marino - Cipro, incontro valevole per le Qualificazioni ai prossimi Campionati Europei del 2020. Molti cambi per mister Franco Varrella dopo la sfida di venerdì col Belgio: solo quattro giocatori confermati , tra cui il portiere Simone Benedettini autore di un buon esordio contro i diavoli rossi. A sorpresa va invece in panchina il giovane Nicola Nanni. Stasera di fronte Cipro, che nel girone ha collezionato quattro punti, vincendo la partita di andata contro i biancazzurri. I ciprioti vantano però la terza miglior difesa del girone, dietro a Belgio e Russia, con sei gol subiti.

-Ecco le formazioni ufficiali

San Marino (4-4-2): S. Benedettini; F. Vitaioli, D'Addario, Simoncini, Grandoni; Lunadei, Gasperoni, A. Golinucci, Tomassini; M. Vitaioli, Berardi

A disposizione: Zavoli, De Angelis, Palazzi, Mularoni, Giardi, Battistini, Cevoli, Brolli, Nanni, Censoni, Hirsch, E. Golinucci

Allenatore: Franco Varrella

Cipro (4-4-2): Panayi; Artymatas, Kyriakou, Laifis, N. Ioannou; Papoulis, Kousoulos, Spoljaric, Costi; Sotiriou, Pittas

A disposizione: Pardo, Michael, Karo, Merkis, Vasiliou, M. Ioannou, Efrem Roles, Georgiou, Mintikkis, Kastanos, Panayiotou

Allenatore: Ran Ben Simon

Arbitro: Iwan Arwel Griffith (WAL); Assistenti: Daniel Beckett (WAL), Lewiss Ross Edwards (WAL); Quarto ufficiale: Bryn David Markham-Jones (WAL)

Calcio di inizio alle 20:45