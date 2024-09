UNDER 21 Euro2025: è il giorno di Italia - San Marino Questo pomeriggio ore 16.45 la nazionale di Matteo Cecchetti affronta quella di Carmine Nunziata nell’ultima trasferta del biennio

C’è grande intensità nella rifinitura che precede l’incontro più importante e affascinante del biennio. La sfida con l’Italia rappresenta da sempre un punto focale nella carriera di tutti coloro che hanno il privilegio di vestire la maglia biancoazzurra per giocare contro gli azzurri. Si avvertono e si respirano le sensazioni e le emozioni che sentono i ragazzi di Cecchetti nell’immediata vigilia della sfida di questo pomeriggio ore 16.45 allo Stadio Domenico Francioni di Latina.

Ancora qualche dubbio di formazione ma giocherà dal primo minuto Simone Giocondi. Il 22enne sammarinese ma nato e residente a Tivoli conosce bene l’ambiente e soprattutto ha ancora in corpo l’entusiasmo che gli deriva dallo splendido gol realizzato contro Cipro. Per quanto riguarda l’Italia, una delle insidie più grandi della partita contro San Marino è rappresentata dalle diffide. Ben cinque giocatori dell'Italia U21 – Coppola, Bove, Fabbian, Ndour e Gnonto – sono a rischio squalifica. Un giallo potrebbe costare loro la presenza nella delicata trasferta in Norvegia. Gestire mantenere alta la concentrazione senza farsi travolgere dall'agonismo è la mission degli azzurrini questo pomeriggio

Nel servizio l'intervista Simone Giocondi difensore Under 21 San Marino

