Europa League: il Tre Penne è in Lituania

Sentiamo Rosonico Fantini

Atterrato in perfetto orario e accolto dal grande caldo 30 gradi a Kaunas, il Tre Penne disputerà domani il ritorno del secondo turno di qualificazione di Europa League contro il Suduva. Una ragione in più per cercare di fare bene è rappresentata dalla voglia della squadra di poter dedicare almeno un goal al presidente Fabrizio Selva, rimasto a San Marino per motivi di salute. Nulla di eccessivamente preoccupante, ma tanto è bastato per impedirgli di seguire regolarmente la sua squadra in Lituania. Di questo e del momento della squadra ha parlato, per la prima volta in 28 anni da quando è dirigente del Tre Penne, l’amministratore delegato Rosonico Fantini.





Dalla Lituania,

l’inviato Lorenzo Giardi