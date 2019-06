Europa League: La Fiorita contro Engordany, il Tre Fiori nelle FarOer

Dopo la Champions è stata la volta dei sorteggi del primo turno di qualificazione della prossima Europa League. La Fiorita, che partiva come testa di serie numero 1, sfiderà gli andorrani dell'Engordany, squadra che lo scorso anno eliminò all'ultimo minuto la Folgore. Sfida inedita invece per il calcio sammarinese, almeno a livello di club, con il Tre Fiori. I detentori della Coppa Titano giocheranno contro il KÍ Klaksvík delle isole Far Oer. La gara di andata si giocherà giovedì 27 giugno, mentre il ritorno il 4 luglio.