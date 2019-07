Europa Legue: il Tre Fiori cerca il risultato con il Klaskvik. Diretta Rtv giovedì alle 20.35

Il tecnico Matteo Cecchetti avrà tutti a sua disposizione per una partita che non ha molto da dire in chiave qualificazione con il Klaskvik forte del 5 a 1 dell'andata. L'obiettivo dichiarato durante la conferenza stampa di anticipazione alla partita e chiudere questi preliminari di Europa League nel mondo migliore possibile, provando a centrare un risultato positivo. Un alleato in più per il tre Fiori sarà il caldo. I rappresentati delle Isole Far Oer potrebbero avere qualche difficoltà che deriva dalla poco abitudine di giocare con temperature estive, ricordiamo che a Tórshavn si giocò, una settimana fa, con una temperatura di 11 gradi, a Serravalle domani sera ore 20.45 si sfioreranno i 30 gradi. Il Kaskvik ovviamente può gestire il largo punteggio senza troppi affanni, la qualificazione non è in discussione. La partita Tre Fiori - Klaskvik in diretta domani sera ore 20.40 su San Marino Rtv canali 520 Sky, 73e 93 dtt.





Nel servizio l'intervista a Joel Apezteguía attaccante del Tre Fiori