U19 Europei 19, qualificazioni: la Danimarca batte 6-0 San Marino all'esordio I titani resistono un tempo, poi cadono sotto ai colpi dei nordici, nella partita d'esordio della fase autunnale

Con un secondo tempo travolgente, la Danimarca batte 6-0 San Marino nella partita d'esordio della fase autunnale di qualificazione agli Europei Under 19. La sfida tra titani e danesi apriva le gare del girone 10, in cui sono inserite anche Svizzera (che ospita le gare del raggruppamento) e Svezia.

San Marino si è schierata con un 3-5-2, guidato da Cenci in porta, con capitan Marani affiancato da Montali e Stefani in difesa, linea di centrocampo composta da Bindi, Molinari, Giordani, Pasolini e Tamagnini, coppia d'attacco Valentini - Grandoni. I danesi hanno risposto con un 4-3-3 capitanato da Victor Gustafsen, terzino destro del Nordsjaelland, e con l'attacco guidato da Jacob Ambæk, attaccante del Brøndby, entrambi a segno durante l'incontro.

Nel primo tempo è battaglia vera, con San Marino che va anche al tiro due volte. Ad attaccare maggiormente è la Danimarca, che però non riesce a sfondare. Almeno fino all'ultimo minuto, quando una rete di Olti Hyseni, attaccante del SønderjyskE, vale l'1-0.

Nella ripresa, il ct Di Maio tenta due aggiustamenti, inserendo i centrocampisti Pennacchini e Bucchi, ma i danesi impiegano meno di un minuto ad allungare, stavolta con Ambæk. La squadra del Nord Europa, poi, continua ad attaccare e tra il 58' e il 61' trova altre due reti, con capitan Gustafsen e Sofus Johannesen. Il centrocampista del Fredericia segna ancora 10 minuti dopo, mentre all'83' chiude i conti Valdemar Møller dell'Aalborg.

I titani torneranno in campo sabato 15 contro la Svizzera, alle 12.30, sempre a Baden, mentre l'ultima gara si giocherà martedì 18 alle 18.30, nell’Arena Biel di Biel-bienne, contro la Svezia.

