Europei: Francia-Croazia 1 a 0

Francia - Croazia 1-0 Croazia eliminata dalla competizione

Ripresa. Squadre che si allungano e la Croazia al 68esimo va vicinissima al pareggio con Sandro Kulenovic . Ottima la sua preparazione, conclusione con il portiere battuto e palo pieno .

Al termine dei primi 45 minuti Francia - Croazia 1-0 goal di Dembele di testa di cross preciso di Adelaide all’ottavo. Poco ritmo in campo con la Croazia che ha avuto una sola possibilità di pareggiare con Jakolis che ha messo fuori il diagonale tutto solo davanti a Paul Bernardini





Al San Marino Stadium Francia-Croazia, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under21 di calcio. Partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C. I transalpini, dopo aver battuto 2-1 l’Inghilterra, puntano a ripetersi per chiudere il discorso qualificazione. Dall’altra parte invece i croati, travolti all’esordio 4-1 dalla Romania, dovranno trovare la reazione di orgoglio per non essere eliminati.

Considerando anche l’esito della prima giornata, la squadra di Sylvain Ripoll parte da favorita, ma dall’altra parte la compagine di Nenad Gracan può contare comunque su delle individualità importanti.