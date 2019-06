Europei: in campo Croazia-Inghilterra, studenti siciliani compongono l'inno da stadio

Al San Marino Stadium la terza giornata della fase a gironi che porterà con sè il responso definitivo su quali saranno le quattro squadre ad accedere alle semifinali e a strappare il pass verso Tokyo 2020. Nel Gruppo C scenderanno in campo Francia-Romania e Croazia-Inghilterra. Quest’ultima, con le due squadre ancora all’asciutto dopo 180′, sarà una partita ininfluente per le classifiche, sul campo di Serravalle, ma servirà comunque ai giovani prospetti di entrambe le formazioni per mettersi in mostra.

Calcio d'inizio alle 21.00.



Protagonisti del cerimoniale pre partita ci saranno anche gli alunni della 1^ B dell’istituto comprensivo “Vincenzo Navarro”, di Ribera in Sicilia. Hanno partecipato al concorso “#TIFIAMOEUROPA”, promosso da FIGC in collaborazione con il MIUR e rivolto alle scuole, hanno creato un inno da stadio per sostenere la nazionale calcistica della Croazia e sono risultati primi nella classifica regionale relativa alle scuole secondarie di 1°grado della Sicilia. Dunque assisteranno alla partita al San Marino Stadium.