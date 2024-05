GIOVANILI Europei: sorteggiati i gironi di San Marino Under 17 ed Under 19 I più giovani se la vedranno con Italia, Norvegia e Galles. Under 19 con Repubblica Ceca, Finlandia e Svizzera

C’è ancora l’Italia nel futuro della Nazionale Under 17 di San Marino, che il prossimo autunno debutterà nelle qualificazioni del rinnovato Europeo di categoria. Con i Bianco-azzurrini, anche i pari età di Norvegia e Galles. Da quest’anno, la fase di qualificazione si divide in due round, il primo in autunno, il secondo a primavera 2025. La seconda vedrà la ripartizione in Lega A e Lega B, dove le vincitrici dei sette gironi di Lega A raggiungeranno la nazionale ospitante nella fase finale a otto squadre. Novità simili in arrivo anche per gli Europei Under 19, ma non saranno operative prima della stagione 2026-27.

Per il momento, dunque, si resta con il solito formato: i Titani sono stati inseriti nel Gruppo 6 insieme a Repubblica Ceca, Finlandia e Svizzera.

