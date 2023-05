ARBITRI Europei U17 Femminile: San Marino in semifinale con Laura Cordani L'assistente internazionale ha fatto parte della quaterna che ha diretto la sfida tra Spagna e Inghilterra.

Con l'assistente Laura Cordani, c'è un po' di San Marino nella semifinale degli Europei under 17 femminili in corso in Estonia. La guardalinee della Associazione Sammarinese Arbitri ha fatto parte della quaterna che ha diretto la sfida tra Spagna - Inghilterra. L'arbitro dell'incontro l'italiana Deborah Bianchi.

