Europei U19, San Marino in Svizzera per la fase autunnale

I titani sfideranno i padroni di casa, la Svezia e la Danimarca nel girone 10 di qualificazione. Le gare dal 12 al 18 novembre

10 nov 2025
Il commissario tecnico dell'Under 19, Roberto Di Maio (foto: Fsgc)

Dal 12 al 18 novembre, la Nazionale under 19 di San Marino disputerà la fase autunnale delle qualificazioni agli Europei di categoria. In Svizzera, i titani saranno impegnati nel gruppo 10, sfidando i padroni di casa, la Danimarca e la Svezia.

In questa prima fase sono coinvolte 52 Nazionali: la Spagna, migliore del ranking di categoria, debutterà nell’Elite Round, mentre il Galles – ospitante il Final Tournament – scenderà in campo proprio nella fase finale che assegnerà il titolo. San Marino disputerà i primi due in contri a Baden, entrambi alle 12.30, sfidando mercoledì 12 la Danimarca e sabato 15 la Svizzera, mentre l'ultima gara si giocherà martedì 18 alle 18.30, nell’Arena Biel di Biel-bienne, contro la Svezia.

I convocati del commissario tecnico Roberto di Maio provengono tutti dalla San Marino Academy e sono:

Portieri: Alessandro Cenci (2008), Francesco Della Balda (2007);

Difensori: Tommaso Bindi (2007), Samuele Forcellini (2007), Federico Guidi (2008), Diego Marani (2007), Pietro Marinucci (2007), Gabriele Montali (2008), Alessandro Mularoni (2007), Michele Stefani (2009);

Centrocampisti: Francesco Bucchi (2009), Lorenzo Giordani (2008), Cristian Meloni (2008), Nicola Molinari (2008), Luca Pasolini (2007);

Attaccanti: Giacomo Grandoni (2008), Federico Raschi (2009), Simone Tamagnini (2008), Filippo Valentini (2007).




