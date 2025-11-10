Europei U19, San Marino in Svizzera per la fase autunnale
I titani sfideranno i padroni di casa, la Svezia e la Danimarca nel girone 10 di qualificazione. Le gare dal 12 al 18 novembre
Dal 12 al 18 novembre, la Nazionale under 19 di San Marino disputerà la fase autunnale delle qualificazioni agli Europei di categoria. In Svizzera, i titani saranno impegnati nel gruppo 10, sfidando i padroni di casa, la Danimarca e la Svezia.
In questa prima fase sono coinvolte 52 Nazionali: la Spagna, migliore del ranking di categoria, debutterà nell’Elite Round, mentre il Galles – ospitante il Final Tournament – scenderà in campo proprio nella fase finale che assegnerà il titolo. San Marino disputerà i primi due in contri a Baden, entrambi alle 12.30, sfidando mercoledì 12 la Danimarca e sabato 15 la Svizzera, mentre l'ultima gara si giocherà martedì 18 alle 18.30, nell’Arena Biel di Biel-bienne, contro la Svezia.
I convocati del commissario tecnico Roberto di Maio provengono tutti dalla San Marino Academy e sono:
Portieri: Alessandro Cenci (2008), Francesco Della Balda (2007);
Difensori: Tommaso Bindi (2007), Samuele Forcellini (2007), Federico Guidi (2008), Diego Marani (2007), Pietro Marinucci (2007), Gabriele Montali (2008), Alessandro Mularoni (2007), Michele Stefani (2009);
Centrocampisti: Francesco Bucchi (2009), Lorenzo Giordani (2008), Cristian Meloni (2008), Nicola Molinari (2008), Luca Pasolini (2007);
Attaccanti: Giacomo Grandoni (2008), Federico Raschi (2009), Simone Tamagnini (2008), Filippo Valentini (2007).
[Banner_Google_ADS]