Europei Under 21: scattato countdown

Mancano 78 giorni all'avvio dei Campionati Europei #UEFA Under 21 che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno. Per questo Trieste ha messo un orologio in piazza perché lo stadio “Nereo Rocco” ospiterà 3 incontri. L'orologio, alimentato a pannelli solari, dà la possibilità a passanti, appassionati, visitatori, turisti e a tutti gli interessati di scattarsi foto o selfie personalizzati con le gigantografie di alcuni giocatori, che indossano le maglie di Germania e Spagna, le due nazionali finaliste nell’ultimo Europeo di categoria, svoltosi in Polonia due anni fa e dove il titolo fu conquistato dai tedeschi.