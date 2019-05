Europeo U21, a Cesena e San Marino la challenge con i Calciatori Brutti

Cesena e San Marino ospitano il terzo ed ultimo round della challenge che mette di fronte le sei sedi dell'Europeo Under 21, in programma per la prima volta in Italia e sul Titano dal 16 al 30 giugno. L'appuntamento è in piazza della Libertà a Cesena e nel centro storico di San Marino, nel Piazzale Lo Stradone, dalle 15 alle 19. Lì sarà montato il nostro campetto. Ci si sfida col pallone ma non solo: chi colpisce una delle bandiere dei 12 Paesi finalisti dell'Europeo, tirando un rigore, ha diritto a rispondere a un quiz: il tema non sarà soltanto il calcio, ma tutto quello che riguarda le nazioni che ospiteremo. A condurre il pomeriggio ci saranno i fenomeni social degli ultimi anni, i Calciatori Brutti, che saranno con noi per tutto l’Europeo, anche negli stadi. Le tappe precedenti, affollatissime, si sono disputate a Bologna e a Reggio Emilia e poi a Udine e a Trieste.

Per tutti in regalo gadget di UEFA Euro Under 21, e coupon sconto per i biglietti. Nel girone C giocano Inghilterra, Francia, Croazia e Romania. Le prime partite sono in programma martedì 18 giugno: a Cesena si comincia subito con la supersfida fra Inghilterra e Francia, a San Marino andrà in scena Romania-Croazia.