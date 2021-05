NUOVO SAN MARINO CALCIO F.C. San Marino i prossimi step Costituita la società ora si procederà all'iscrizione nel campionato di Eccellenza

Il primo passo è compiuto. Il 4 maggio 2021 è nato il “nuovo San Marino Calcio” con la denominazione di Associazione Sportiva (pseudonimo di tutte le società dilettantistiche) Football Club San Marino Calcio 2021. Il nome potrebbe anche cambiare nei prossimi giorni, sono in corso trattative, ma la sostanza non cambia, torna “il San Marino Calcio”. Questa mattina il comunicato stampa con la conferma di Luca Della Balda Presidente. Della Balda succede a Danilo Rossini e Germano De Biagi, ultimi due numeri 1 sammarinesi della società biancoazzurra, guidata, in precedenza, anche dagli italiani Cornieti, Pretelli, e Mancini. Al centro del progetto anche l'ex bandiera e portiere della Nazionale sammarinese Pierluigi Benedettini che assume l'incarico di Vice Presidente.

Uno dei promotori, Paride Bugli vestirà i panni di Segretario Generale. L'altro promotore, l'attuale Direttore Sportivo della Fiorita Gian Luca Bollini, sarà il responsabile della gestione sportiva e organizzativa dell'Associazione. Nel CDA oltre ai citati anche Gianluca Cola, Sandro Macerata, Massimo Zavatta, Tiziano Canini e Fabrizio Muccioli. Nella costituzione non risulta Giampaolo Mazza che probabilmente assumerà solo incarichi tecnici. I prossimi step. L'Associazione Sportiva Football Club San Marino 2021 avvierà le procedure per richiedere l'affiliazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Successivamente verrà formalizzata l'iscrizione al prossimo Campionato italiano di Eccellenza. Tra qualche giorno un nuovo incontro tra i vertici FSGC e quelli della nuova società, precederà le firme sull'accordo. Cosa prevede l'accordo? Il si sulle strutture che dovrà essere formalizzato da Cons e FSGC: sede, campo di allenamento e stadio, e verrà formalizzato l'accordo sul settore giovanile che dovrebbe prevedere un settore di base e una squadra Juniores interamente gestito dalla Federcalcio



