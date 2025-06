Fabbri: “La petizione sottoscritta dai cittadini non mi lascia indifferente”

Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport:

"Preliminarmente va sottolineato che si tratta di una decisione presa in piena autonomia - come prevedono gli accordi relativi alla gestione degli impianti sportivi - dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. Le problematiche, talune delle quali emerse sulle pagine di cronaca di diverse regioni italiane, costituiscono certamente un elemento di riflessione. Indubbiamente una petizione sottoscritta da oltre un centinaio di cittadini sammarinesi non mi lascia certamente indifferente. Pertanto, pur ribadendo il pieno rispetto dell'autonomia degli organismi sportivi sul punto, la Segreteria di Stato allo Sport è, da sempre, parte diligente affinché' siano rispettati gli interessi della collettività sammarinese, in primis tutelando il buon nome di San Marino e ancora nella salvaguardia dei valori etici e morali che caratterizzano l'integrità del mondo sportivo sammarinese. Seguiremo con attenzione l'evoluzione della vicenda, riservandoci ogni azione che riterremo utile o necessaria".